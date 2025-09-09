Bioscience Roadmap Launches in Tucson, Sept. 10

BizTUCSONSeptember 9, 2025
1 minute read

The Flinn Foundation is launching a new Arizona Bioscience Roadmap this week.

The document has been used by city and state leaders for 20+ years to guide bioscience economic development. Tucson is key to the state’s success.

Wednesday, Sept. 10
Noon – 1:30 p.m.
U of A Health Sciences Innovation Building, Tucson

Check-in opens at 11:30 a.m.
REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/1553227237479?aff=oddtdtcreator

Panelists include:

  • Roberta Diaz Brinton, Ph.D. (Director, the Center for Innovation in Brain Science at University of Arizona; Co-Founder, NeuTherapeutics)
  • Julie Ledford, Ph.D. (Associate Professor, Department of Cellular and Molecular Medicine, University of Arizona; Chief Scientific Officer, Aspiro Therapeutics)
  • Mark Nelson, Ph.D. (Professor, Pathology, University of Arizona; Co-Founder & Co-Chief Scientific Officer, Precision Epigenomics)
  • Francisco Navarro (CEO, Precision Technical Molding)

You can read the full report at flinn.org/bioroadmap

BizTUCSONSeptember 9, 2025
1 minute read
Show More

Related Articles

Arizona Athletics Announces $5 Million Gift from R. Ken Coit

September 10, 2025

Rio Nuevo, City of Tucson Honored for El Presidio Neighborhood Project

September 9, 2025

GUEST COLUMN: RTA Next: Driving Southern Arizona Forward Together

September 9, 2025

Exploring Fusion Energy at the University of Arizona

September 9, 2025
Back to top button