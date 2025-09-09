Bioscience Roadmap Launches in Tucson, Sept. 10
The Flinn Foundation is launching a new Arizona Bioscience Roadmap this week.
The document has been used by city and state leaders for 20+ years to guide bioscience economic development. Tucson is key to the state’s success.
Wednesday, Sept. 10
Noon – 1:30 p.m.
U of A Health Sciences Innovation Building, Tucson
Check-in opens at 11:30 a.m.
REGISTER HERE: https://www.eventbrite.com/e/1553227237479?aff=oddtdtcreator
Panelists include:
- Roberta Diaz Brinton, Ph.D. (Director, the Center for Innovation in Brain Science at University of Arizona; Co-Founder, NeuTherapeutics)
- Julie Ledford, Ph.D. (Associate Professor, Department of Cellular and Molecular Medicine, University of Arizona; Chief Scientific Officer, Aspiro Therapeutics)
- Mark Nelson, Ph.D. (Professor, Pathology, University of Arizona; Co-Founder & Co-Chief Scientific Officer, Precision Epigenomics)
- Francisco Navarro (CEO, Precision Technical Molding)
You can read the full report at flinn.org/bioroadmap